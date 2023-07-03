На него можно свободно установить Linux.

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Американская компания Purism, известная своим вниманием к свободному программному обеспечению, компьютерной безопасности и конфиденциальности, недавно представила последний смартфон. Liberty Phone, новейшее дополнение к линейке смартфонов Purism, выделяется не только как самая дорогая модель, но и вплотную догоняет устройства Apple и Samsung по производительности. Однако следует отметить, что технические характеристики Liberty Phone в большинстве своем относительно скромные и зачастую устаревшие.

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Liberty Phone, обновленная итерация популярной в США модели Librem 5, может похвастаться улучшенными характеристиками, такими как увеличенный объем оперативной и встроенной флеш-памяти: 4Gb и 128Gb соответственно.

Одним из ключевых моментов является то, что все электронные компоненты Liberty Phone производятся в США и имеют почетный знак "Made in USA".

Компания придает большое значение этому аспекту, заявляя следующее:

Liberty Phone обеспечивает безопасную цепочку поставок на территории США, придерживаясь строгих норм в отношении труда, окружающей среды и материалов. Электроника, используемая в Liberty Phone, с гордостью производится в США на заводе Purism, где американские рабочие сочетают первоклассное соблюдение нормативных требований с исключительно безопасной цепочкой поставок.

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Что касается технических характеристик, Liberty Phone оснащен платформой NXP i.MX 8M, которая впервые была представлена в 2017 году. Эта платформа состоит из четырех ядер ARM Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой 1,5 ГГц. Смартфон оснащен 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1440x720р. Он поддерживает WiFi 4 и Bluetooth 4, имеет порт USB 3.0 Type-C, камеры 13Mp и 8Mp, аккумулятор емкостью 4500 мАч, аудиоразъем и слот для карт памяти microSD. Liberty Phone поставляется с предустановленной PureOS, собственной операционной системой компании, в которой приоритет отдается конфиденциальности. Однако стоит отметить, что у пользователей также есть возможность установить другие мобильные дистрибутивы Linux. При всех этих возможностях и предложениях цена Liberty Phone составляет $2 199.