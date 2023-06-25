Снижение цен на серию AMD Radeon RX 7000 теперь распространяется и на графические процессоры начального уровня, поскольку Radeon RX 7600 в настоящее время стоит всего $249.
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Видеокарта RX 7600, а именно вариант MSI Mech 2X, теперь доступна в крупных розничных магазинах США по сниженной цене – $249, первоначальная цена составляла $269. Благодаря системе охлаждения с двумя вентиляторами и элегантному черно-серебристому дизайну, напоминающему линейку RX 6000, этот графический процессор обеспечивает достаточную для 1080р-гейминга производительность и поддерживает благоприятную температуру даже при интенсивном использовании.
Такая скидка на карту может быть ответом на предстоящий выход RTX 4060 от NVIDIA 29 июня. Хотя просочившиеся бенчмарки показывают, что RX 7600 немного отстает от RTX 4060 в плане возможностей трассировки лучей, она остается хорошим выбором, особенно учитывая ее более низкую цену по сравнению с RTX 4060.
- MSI Gaming Radeon RX 7600: $249
- XFX Radeon RX 7600 SWFT210: $257
- ASRock Radeon RX 7600 Challenger: $259
Сообщается также, что более старую модель, RX 6650 XT, можно приобрести по аналогичной цене, при этом ее производительность сравнима с RX 7600.