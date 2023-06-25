Первоначальная цена была установлена на уровне $899.

Одна из крупнейших розничных сетей в США в настоящее время проводит специальную акцию на видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT. Похоже, что геймеры, проживающие в непосредственной близости от магазинов MicroCenter, имеют возможность приобрести Radeon RX 7900 XT всего за $699, что, несомненно, является отличной ценой для этой видеокарты AMD.

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Ранее на этой неделе RX 7900 XT ненадолго поступила в продажу по цене $719 на Amazon, но срок действия этого предложения уже истек. Новое предложение от MicroCenter является еще более доступным. Единственным его недостатком является отсутствие возможности доставки. Геймеры могут приобрести эту видеокарту только при физическом посещении магазина и самовывозе.

Важно отметить, что сниженная цена видна только при добавлении товара в корзину, поэтому очень важно сначала выбрать магазин и проверить цену в процессе оформления заказа.

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В настоящее время ни один другой розничный продавец не предлагает Radeon RX 7900 XT по такой цене, хотя стоимость на нее неуклонно снижалась в течение последних нескольких недель. К сожалению, даже MicroCenter пока не представил никаких предложений на флагманскую карту RX 7900 XTX, но это может измениться в будущем.