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RX 7900 XT доступна в США по рекордно низкой цене – 699 долларов
Первоначальная цена была установлена на уровне $899.
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Одна из крупнейших розничных сетей в США в настоящее время проводит специальную акцию на видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT. Похоже, что геймеры, проживающие в непосредственной близости от магазинов MicroCenter, имеют возможность приобрести Radeon RX 7900 XT всего за $699, что, несомненно, является отличной ценой для этой видеокарты AMD.

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Ранее на этой неделе RX 7900 XT ненадолго поступила в продажу по цене $719 на Amazon, но срок действия этого предложения уже истек. Новое предложение от MicroCenter является еще более доступным. Единственным его недостатком является отсутствие возможности доставки. Геймеры могут приобрести эту видеокарту только при физическом посещении магазина и самовывозе.

Важно отметить, что сниженная цена видна только при добавлении товара в корзину, поэтому очень важно сначала выбрать магазин и проверить цену в процессе оформления заказа.

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В настоящее время ни один другой розничный продавец не предлагает Radeon RX 7900 XT по такой цене, хотя стоимость на нее неуклонно снижалась в течение последних нескольких недель. К сожалению, даже MicroCenter пока не представил никаких предложений на флагманскую карту RX 7900 XTX, но это может измениться в будущем.

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#amd #видеокарты #rdna3 #rx 7900 xt #rx 7900
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Дмитрий Александров
01:38
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dmitry07
01:36
Теперь эту одну знают все, даже те, кто не хотел бы знать. Интересно, а как остальные 14 отнесутся к тому, что один поднасрал в их общую кашу?
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dmitry07
01:32
Какие жуткие комплексы, везде видишь терпил.
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32Влад32
01:32
Преследовать может и не будут, но особенно активных точно запомнят.
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32Влад32
01:31
Мятеж закончился - снова отступайте.
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32Влад32
01:29
А ведь неплохо жил. Надо было амбиции то попридержать.
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Ilikethat
01:29
Это называется маркетинг. :)
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01:27
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32Влад32
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32Влад32
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Не, ребята. Так просто это ему не забудут. И правильно ...
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