Расходы на электричество, согласно данным NVIDIA, должны упасть.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Недавно NVIDIA сделала неожиданный ход, отодвинув выпуск GeForce RTX 4060. Первоначально запланированная на июль вместе с вариантом GeForce RTX 4060 Ti 16Gb, карта появится на рынке уже на следующей неделе, 29 июня. Она позиционируется как один из наиболее бюджетных вариантов на базе архитектуры Ada Lovelace.

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В попытке распространить преимущества RTX и DLSS на более широкую пользовательскую базу, NVIDIA поделилась дополнительной информацией о GeForce RTX 4060. Согласно новому слайду презентации, 79% геймеров на RTX 4000 используют DLSS во время игр, а 83% используют RT (трассировку лучей). Это говорит о том, что значительное большинство владельцев графических процессоров RTX 4000 пользуются преимуществами новейших технологий, представленных серией Ada, имея доступ к широкому спектру игр и приложений.

Несмотря на эти первоклассные возможности, фактор стоимости нельзя игнорировать, особенно учитывая рост цен на все графические процессоры во время пандемии. Именно поэтому старые серии GTX 16, GTX 1060 и RTX 2060 продолжают доминировать в опросе Steam Hardware Survey, при этом 77% геймеров по-прежнему играют в разрешении 1080p или ниже. NVIDIA осознала важность предоставления ценности для мейнстрим геймеров и поощрения их к переходу на более совершенный GPU. Таким образом, RTX 4060 обеспечивает 20%-й прирост производительности по сравнению с RTX 3060 при стандартной растеризации и 70%-й прирост с включенной DLSS 3.

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NVIDIA также подчеркивает энергосберегающие возможности RTX 4060. Пользователи, выбирающие GeForce RTX 4060, получат существенное снижение энергопотребления благодаря высокоэффективному дизайну Ada. Это означает экономию на счетах за электричество, которая составит более $130 в течение четырех лет.