NVIDIA недавно сделала объявление относительно предстоящего пополнения семейства видеокарт GeForce RTX 4000, которое теперь будет выпущено 29 июня, отклоняясь от первоначального плана запуска в начале июля. Следовательно, у партнеров осталось менее двух недель, чтобы представить свои видеокарты. Однако это не должно стать серьезной проблемой для большинства производителей, поскольку некоторые бренды уже представили свои карты GeForce RTX 4060.
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Среди компаний, которые еще не представили свои карты RTX 4060 на базе AD107 – MSI. Однако недавно компания показала на своем сайте как минимум четыре новые модели из серий GAMING и Ventus 2X. Эти карты отличает минимальная RGB-подсветка, которая является общей особенностью для всех карт.
Серия Ventus Black представляет свежий дизайн, похожий на тот, что присутствует в линейке RTX 4060 Ti. С другой стороны, серия Gaming X не использует этот дизайнерский подход: полосы на кожухе больше не излучают свет; светится только логотип MSI сбоку.
Модели Gaming будут доступны в двух вариантах: с заводским разгоном и без него. Обе карты способны работать на более высоких скоростях благодаря программному обеспечению MSI.
- MSI RTX 4060 GAMING X: 2610 МГц (по умолчанию 2595 МГц)
- MSI RTX 4060 GAMING: 2475 МГц (по умолчанию 2460 МГц)
MSI собирается выпустить карты RTX 4060 29 июня по цене от $299.