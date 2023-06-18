Для этого использовалась модель Colorful iGame RTX 4090 LAB Edition.

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Совсем недавно оверклокеру Cens удалось превысить частоту видеокарты GeForce RTX 4090 в бенчмарке, что обеспечило ей первое место в рейтинге HWBOT GPUPI 3.3 32B. Стоит отметить, что в соревнованиях HWBOT не существует специального рейтинга частот GPU. Вместо этого используется специализированное программное обеспечение, известное как GPUPI, которое вычисляет формулу Бейли-Борвейна-Плаффа, используя оптимизацию OpenCL или CUDA.

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В настоящее время в рейтинге, особенно в первых 20 позициях, полностью доминирует видеокарта GeForce RTX 4090, признанная самым быстрым игровым GPU NVIDIA, доступным на рынке. Оверклокер Cens одержал победу над всеми конкурентами, показав результат пиковой частоты в 3930 МГц, превзойдя все предыдущие рекорды.

Таким образом, видеокарты уже вплотную пододвинулись к впечатляющему барьеру в 4,0 ГГц.

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Для того чтобы достичь этой частоты, оверклокер использовал модель Colorful iGame RTX 4090 LAB Edition, которая является исключительно усовершенствованной версией iGame Vulcan. Зарождающаяся серия графических процессоров Colorful постепенно становится грозным конкурентом GALAX HOF и духовным преемником серии EVGA Kingpin.