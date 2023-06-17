Анонс ожидается в начале сентября.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

До выхода iPhone 15 еще несколько месяцев, и если Apple будет следовать своему прежнему графику, то анонс новой серии, скорее всего, состоится в начале сентября, как и в прошлом году. Однако еще до официального анонса на AliExpress появились чехлы, якобы предназначенные для этих новых моделей. Интересно, что эти чехлы имеют поразительное сходство с чехлами, предназначенными для iPhone 14, что позволяет предположить, что между смартфонами может не быть видимой разницы.

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Сначала следует обсудить "живые" чехлы, продемонстрированные пользователем Twitter с ником Lusi Roy. Каждый чехол имеет четкую маркировку, а чехлы с тройными задними круглыми вырезами предположительно предназначены для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. На изображениях также видны вырезы под двойные камеры для более доступных версий. Пока неизвестно, подойдут ли эти чехлы для iPhone 14, поскольку Lusi Roy не предоставил никаких убедительных доказательств.

Если мы переключим внимание на четвертое изображение, станет очевидно, что вырезы решетки динамика в нижней части не симметричны, что указывает на то, что Apple снова выбрала асимметричный дизайн для своей линейки iPhone.

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Еще один важный момент, который следует учитывать: поскольку серия iPhone 15 еще не была официально выпущена, трудно определить, предназначены ли эти чехлы специально для предстоящих флагманских моделей Apple или это просто ребрендированные чехлы для iPhone 14. Если какие-либо из существующих моделей iPhone 14 без проблем подходят к этим чехлам, это означает, что аксессуары не являются подлинными.