У видеокарты будет достаточно памяти для всех игр.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Похоже, что компания AMD готовится к выпуску своей следующей видеокарты поколения RDNA3 – Radeon RX 7800 XT, поскольку она появилась в листинге ЕЭК.

реклама

Компания ASRock "раскрыла" подробности об AMD Radeon RX 7800 XT в листинге ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). Там представлены два варианта видеокарты: стандартная и белая версия. Стандартный вариант обозначен как "RX 7800XT PG 16GO", а белый вариант – как "RX 7800XT PGW 16GO".

Примечательным аспектом этого листинга является то, что обе версии AMD Radeon RX 7800 XT от ASRock оснащены 16Gb GDDR6 VRAM и 256-битным интерфейсом шины. Эти видеокарты, вероятно, используют графический процессор Navi 32, который включает в себя 64Mb кэш-памяти Infinity Cache. Кроме того, обе карты будут оснащены трехвентиляторной системой охлаждения в форм-факторе 2,5 слота и будут доступны в конфигурациях с заводским разгоном.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

В целом, GPU будет обладать 60 вычислительными блоками, что в итоге составит замечательные 3840 ядер. По прогнозам, цены на карты серии Radeon RX 7800 XT будут находиться в диапазоне от 550 до 600 долларов. Точную стоимость AMD должна раскрыть в ближайший месяц.