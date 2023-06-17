Похоже, что компания AMD готовится к выпуску своей следующей видеокарты поколения RDNA3 – Radeon RX 7800 XT, поскольку она появилась в листинге ЕЭК.
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Компания ASRock "раскрыла" подробности об AMD Radeon RX 7800 XT в листинге ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). Там представлены два варианта видеокарты: стандартная и белая версия. Стандартный вариант обозначен как "RX 7800XT PG 16GO", а белый вариант – как "RX 7800XT PGW 16GO".
Примечательным аспектом этого листинга является то, что обе версии AMD Radeon RX 7800 XT от ASRock оснащены 16Gb GDDR6 VRAM и 256-битным интерфейсом шины. Эти видеокарты, вероятно, используют графический процессор Navi 32, который включает в себя 64Mb кэш-памяти Infinity Cache. Кроме того, обе карты будут оснащены трехвентиляторной системой охлаждения в форм-факторе 2,5 слота и будут доступны в конфигурациях с заводским разгоном.
В целом, GPU будет обладать 60 вычислительными блоками, что в итоге составит замечательные 3840 ядер. По прогнозам, цены на карты серии Radeon RX 7800 XT будут находиться в диапазоне от 550 до 600 долларов. Точную стоимость AMD должна раскрыть в ближайший месяц.