Серия видеокарт PGF от ZOTAC представляет собой усовершенствованную версию серии AMP Extreme, разработанную специально для внутреннего рынка Китая. Пользователи могут рассчитывать на повышенные тактовые частоты, увеличенную мощность и инновационный дизайн охлаждения в моделях PGF.
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Последнее предложение ZOTAC, GeForce RTX 4090 PGF, может похвастаться полностью обновленным дизайном кулера, вдохновленным моделью AMP Extreme AIRO. Однако PGF представляет совершенно новую цветовую схему с сочетанием черного и белого цветов. Видеокарта демонстрирует три отдельные зоны RGB-подсветки, которые можно настроить с помощью сопутствующего программного обеспечения. Эти светодиодные зоны расположены на верхней, передней и задней панелях видеокарты.
Что касается возможностей охлаждения, RTX 4090 PGF оснащена тремя 110 мм вентиляторами. Такие крупные вентиляторы обычно устанавливаются на массивные видеокарты, и данная модель не является исключением. При длине 380 мм она даже превосходит по размерам AORUS Master от Gigabyte.
RTX 4090 PGF может похвастаться надежной конструкцией VRM 24+4 фазы, максимальная мощность которой достигает 525W. Эта конструкция опирается на единственный 16-контактный разъем питания.
По умолчанию тактовая частота установлена на 2580 МГц, но при разгоне с помощью переключателя BIOS она достигает 2625 МГц.
В настоящее время видеокарта доступна для покупки на известной китайской розничной платформе по цене 17 599 юаней, что эквивалентно примерно $2 500.