Бенчмарки показывают не лучшие результаты.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

Недавно издание PC Watch провело оценку графического процессора Moore Threads MTT S80 за пределами Китая, чтобы подтвердить недостатки производительности, о которых сообщали ранее.

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MTT S80 – графический процессор, предназначенный в первую очередь для игр, является одним из первых предложений компании. Обладая 4096 ядрами и тактовой частотой 1,8 ГГц, этот GPU на бумаге обеспечивает вычислительную производительность 14,4 TFLOPs. Примечательно, что он также поддерживает PCIe Gen 5, обеспечивая пропускную способность до 128 ГБ/с. Эта технология до сих пор не принята NVIDIA и AMD, что указывает на ее раннюю стадию развития.

Исследование PC Watch, посвященное MTT S80, показало, что GPU оснащен 16Gb памяти GDDR6. В статье отмечается, что производительность GPU в 3DMark не соответствует ожиданиям. Кроме того, MTT S80 не поддерживает DX12, сталкиваясь с зависанием или отображая ошибки совместимости при работе с DX11.

Изучая результаты бенчмарка, PC Watch установил настройки игры на минимально возможную конфигурацию, что выявило несколько проблем с рендерингом. Примечательно, что тесты проводились с использованием DX9, поскольку это была единственная предустановка, позволяющая PC Watch собрать необходимые данные.

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Результаты бенчмарков демонстрируют значительное отставание в производительности MTT S80 по сравнению с GTX 1050 Ti 2016 года выпуска. Несмотря на то, что последняя имеет 4Gb памяти DDR5 VRAM, она превосходит MTT S80, что говорит о неэффективности GPU, в первую очередь связанной с недостаточной поддержкой драйверов. PC Watch также изучила энергопотребление, показав, что MTT S80 потребляет в среднем 142W, что значительно превышает 60W потребления GTX 1050 Ti.