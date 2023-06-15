Тайтл сравнивают с первой часть серии.

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Серия Assassin's Creed триумфально возвращается к своим истокам, отдавая приоритет искусству скрытного убийства и дистанцируясь от современной сюжетной линии Абстерго. Действие новой игры будет происходить в Багдаде в IX веке; игроки станут свидетелями восхождения в ряды братства молодого Басима ибн Исхака, переживая ключевые моменты его жизни.

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Assassin's Creed Mirage, как в захватывающей сценической презентации, так и в более глубоком исследовании за закрытыми дверями, уже доказала, что является замечательным возрождением своей основной сущности, делая акцент на стелс-геймплее, которым несколько пренебрегали в последних играх серии. В распоряжении главного героя Басима имеется целый ряд инструментов, таких как усыпляющие дротики и дымовые шашки, дающие возможность сбежать, если его поступки привлекут излишнее внимание. Похоже, что Басим может приобретать каждый из этих пяти инструментов в любом порядке.

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Разработчики отмечают, что если прикрытие Басима окажется под угрозой, открытый бой станет для молодого ассасина вполне реальным вариантом. На демонстрации можно было увидеть стремительную и элегантную комбинацию меча и кинжала главного героя, демонстрирующую ослепительные росчерки. Примечательно, что скрытый клинок, похоже, предназначен исключительно для попыток убийства, в отличие от его предыдущего воплощения в качестве парирующего инструмента для Эцио. Басим, похоже, владеет единственным скрытым клинком, причем на безымянном пальце правой руки.