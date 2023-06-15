Недавно в Польше проводилась акция от X-Kom, в рамках которой ограниченное количество видеокарт GeForce RTX 4070 предлагались по удивительно низким ценам.
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Всего 30 карт были доступны по цене 2 489 злотых за каждую, и из-за относительно высокой стоимости RTX 4070 они были распроданы не сразу. Это создало возможность для тех, кто ищет выгодную сделку на RTX 4070, воспользоваться моментом, и это действительно было выгодное предложение. По этой цене карта была на 22% дешевле предложенной производителем розничной цены (которая изначально была установлена на уровне 3 199 злотых во время запуска в апреле) или на 18% дешевле, если учитывать обменный курс и польский НДС в размере 23%.
Стоит отметить, что Польша была в авангарде снижения цен на серию RTX 4000. Всего через неделю после запуска карты в апреле на неё уже наблюдалась промо-скидка в размере 9%.
Положительным моментом является то, что у ритейлера все еще есть запасы RTX 4060 Ti, которая продается за 1 849 злотых. Первоначально NVIDIA предлагала эту модель по цене 2 039 злотых, в результате чего скидка составила 9%.