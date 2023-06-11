Объем памяти увеличили ровно в 4 раза.

Группа модеров недавно внесла изменения во флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti, увеличив объем VRAM сверх официальных спецификаций. Изначально выпущенная с 11Gb VRAM, эта карта была самым мощным предложением в линейке GeForce поколения Turing. Однако китайские энтузиасты решили взять дело в свои руки, увеличив объем памяти карты ровно в четыре раза.

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GeForce RTX 2080 Ti оснащена 352-битным интерфейсом шины и потенциально могла поддерживать 12 плашек памяти на печатной плате. Чтобы выполнить модификацию, модеры просто заменили все 11 передних 8Gb-х плашек на 16Gb-е, каждая из которых имеет емкость 2Gb. В идеале общая емкость VRAM должна была составить 48Gb, но из-за ограничений прошивки 352-битной шины карты было распознано только 11 плашек VRAM как на передней, так и на задней стороне печатной платы. Поскольку каждая плашка VRAM имеет объем 2Gb, общая емкость модифицированной GeForce RTX 2080 Ti составила 44Gb.

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Хотя модифицированная 44Gb-я видеокарта GeForce RTX 2080 Ti успешно загружается в операционной системе, остается неясным, сможет ли она эффективно запускать какие-либо приложения. Модер Wxnod сам признает, что карта не способна справиться с играми, что делает модификацию несколько бесполезной. Важно отметить, что подобные модификации являются уникальными и неофициальными начинаниями.