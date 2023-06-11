Вариант можно назвать очень даже бюджетным.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Компания Minisforum получила признание благодаря своим доступным и компактным настольным компьютерам с впечатляющей производительностью. Однако амбиции компании не ограничиваются только этим. Недавно ими была представлена система Neptune NH2673 – игровой ПК, оснащенный 10-ядерным процессором и дискретным графическим процессором Intel Arc A730M.

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В основе Minisforum Neptune NH2673 лежит процессор Intel Core i7-12650H, обладающий впечатляющими характеристиками, включая 6 ядер и 16 потоков, способных достигать частоты до 4,7 ГГц. В паре с 64Gb памяти DDR4 через два модуля SO-DIMM и твердотельным накопителем PCIe 4.0 M.2-2280 емкостью 2Tb эта система обеспечивает бесперебойную работу в играх. Кроме того, для пользователей, которым требуется больше места для хранения данных, в NH2673 предусмотрен 2,5-дюймовый отсек для накопителей. Для поддержания оптимальной производительности во время интенсивных игровых сессий Minisforum использовал сложную систему охлаждения с четырьмя вентиляторами.

Отличительной особенностью этого ПК является дискретный графический процессор Intel Arc A730M, имеющий 24 ядра Xe и 3072 потоковых процессора. Благодаря 6Gb памяти GDDR6 этот графический процессор обеспечивает достаточную производительность, превосходящую любой интегрированный GPU на сегодняшний день.

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Что касается цены, Minisforum предлагает Neptune NH2673 в различных конфигурациях. Базовая модель с 16Gb памяти и SSD на 512Gb стоит $649. Конфигурация с 32Gb памяти DDR4 и накопителем емкостью 1Gb стоит $709. Топовая модель, оснащенная 64Gb оперативной памяти и накопителем емкостью 1Gb, обойдется в $799.