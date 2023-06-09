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Новая RX 7900 XT уже продаётся в Германии всего за 800 евро
В США за карту просят 762 доллара, а в Китае – 745 долларов.
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Цена на новую видеокарту Radeon RX 7900 XT в Европе значительно снизилась: в настоящее время она доступна за 800 евро у известного розничного продавца. В Европе AMD Radeon RX 7900 XT продается по самой низкой цене за всю историю, что означает значительное снижение MSRP на 24%. Популярный немецкий ритейлер Mindfactory, как сообщают СМИ, предлагает Radeon RX 7900 XT за 799 евро.

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Версия, предлагаемая со скидкой, представляет собой эталонный дизайн AMD Radeon RX 7900 XT, также известный как вариант "MBA" от XFX. Стоит отметить, что это уже не первый случай снижения цены на RX 7900 XT, поскольку AMD проводит сокращения в связи с падением спроса.

В США цена на видеокарту AMD Radeon RX 7900 XT снизилась до 762 долларов в апреле, и ожидается дальнейшее удешевление. Аналогично, начальная цена MSRP видеокарты в Китае составляла 7399 юаней ($1 063), но она также подверглась значительному снижению. Различные варианты RX 7900 XT теперь широко доступны в Китае за 5299 юаней ($745), что на 26,1% ниже MSRP.

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Снижение спроса на графические процессоры в сочетании с жесткой конкуренцией со стороны NVIDIA является основной причиной такого падения цен. Тем не менее, AMD Radeon RX 7900 XT, при сохранении прежней цены, остается привлекательным выбором для геймеров, ищущих GPU по цене менее $1 000. Благодаря большому объему видеопамяти и более высокой производительности чистой растеризации по сравнению с RTX 4070 Ti, потенциальным покупателям стоит рассмотреть этот вариант, даже если они готовы пойти на компромисс, когда речь заходит о трассировке лучей и DLSS 3.0.

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#amd #видеокарты #rdna3 #rx 7900 xt
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