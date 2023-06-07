Появились результаты бенчмарка 3DMark TimeSpy для новой мобильной графики AMD Radeon RX 7800M XT. Эта конкретная версия построена на архитектуре GPU Navi 32 и может похвастаться 3840 потоковыми процессорами (шейдерами), распределенными по 60 вычислительным блокам в сочетании с объемом памяти GDDR6 16Gb. Кроме того, GPU включает 240 TMU (Texture Mapping Units) и 128 ROP (Raster Outputs). Стоит отметить, что мобильный вариант этой видеокарты, как ожидается, будет иметь уменьшенную шину памяти и более низкую тактовую частоту по сравнению со своим еще не представленным настольным аналогом.
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Поэтому, скорее всего, мобильный вариант получит 192-битную шину с потенциальным объемом кэша L3 до 64Mb. Настольная Radeon RX 7800 XT, как ожидается, будет включать более крупный GCD (Graphics Compute Die).
Что касается производительности, Radeon RX 7800M XT набрала похвальные 17 842 балла в графическом тесте 3DMark TimeSpy. Это ставит ее в один ряд с настольными видеокартами NVIDIA, а именно GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 3080. Аналогичный показатель также имеет мобильная GeForce RTX 4080.