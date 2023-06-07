Такие результаты она показала в бенчмарках.

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Появились результаты бенчмарка 3DMark TimeSpy для новой мобильной графики AMD Radeon RX 7800M XT. Эта конкретная версия построена на архитектуре GPU Navi 32 и может похвастаться 3840 потоковыми процессорами (шейдерами), распределенными по 60 вычислительным блокам в сочетании с объемом памяти GDDR6 16Gb. Кроме того, GPU включает 240 TMU (Texture Mapping Units) и 128 ROP (Raster Outputs). Стоит отметить, что мобильный вариант этой видеокарты, как ожидается, будет иметь уменьшенную шину памяти и более низкую тактовую частоту по сравнению со своим еще не представленным настольным аналогом.

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Поэтому, скорее всего, мобильный вариант получит 192-битную шину с потенциальным объемом кэша L3 до 64Mb. Настольная Radeon RX 7800 XT, как ожидается, будет включать более крупный GCD (Graphics Compute Die).

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Что касается производительности, Radeon RX 7800M XT набрала похвальные 17 842 балла в графическом тесте 3DMark TimeSpy. Это ставит ее в один ряд с настольными видеокартами NVIDIA, а именно GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 3080. Аналогичный показатель также имеет мобильная GeForce RTX 4080.