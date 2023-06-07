По мере приближения ожидаемого выхода Counter-Strike 2 в расплывчатых временных рамках "лето 2023 года" компания Valve постепенно раскрывает значительные обновления тактического шутера от первого лица через Twitter. Одно из заметных изменений касается экрана покупки, где в CS2 будет использован подход, схожий с Valorant, позволяющий игрокам возвращать свои покупки до завершения фазы. Кроме того, Valve заменила колесо управления оружием на сетку оружия из Valorant.
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Хотя новое меню покупок накладывает определенные ограничения по сравнению с существующим экраном покупок в CS:GO, оно также позволяет использовать комбинации оружия, которые ранее были недостижимы. Например, теперь игроки могут носить одновременно M4A1-S и M4A4, что избавляет от необходимости выбора между ними.
Поскольку Valve стремится продлить срок существования CS2 еще на десять лет с теми же картами и оружием, появление новых винтовок, пистолетов и метательных предметов может существенно нарушить устоявшуюся метаигру CS. Подобный подход мы наблюдали в игре Team Fortress 2 от Valve, где в бесчисленных патчах постепенно вводилось снаряжение, которое выводило классы за пределы их зон комфорта и предлагало совершенно новые тактики.