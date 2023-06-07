По данным крипто-исследовательской компании Nansen, криптовалютные инвесторы вывели 791,6 млн долларов с биржи Binance в течение последних 24 часов. Этот вывод средств произошел в ответ на объявление американскими регуляторами 13 обвинений по мошенничеству с ценными бумагами против Binance и ее основателя Чанпэна Чжао.
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После краха мошеннической криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года инвесторы перевели свои активы на другие биржи, при этом Binance получила большую часть этого притока. Однако в связи с недавними обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США некоторые из этих активов были "сведены на нет".
Сообщается, что инвесторы вывели около 1,65 млрд долларов из Binance и 13 млн долларов из американского подразделения Binance на блокчейне Ethereum.
Ранее в этом году SEC уже выдвигала аналогичные обвинения против криптовалютной биржи. Обвинения в объединении фондов и нарушении нормативных требований являются зеркальным отражением обвинений, выдвинутых против Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, и его рухнувшей биржи.
И сам Чжао, и структуры Binance решительно опровергли выдвинутые против них обвинения.