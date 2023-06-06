Крупнейшая криптовалюта укрепляется на фоне судебных разбирательств.

Как сообщают западные финансовые эксперты, долгожданное событие наконец-то произошло. Главный финансовый регулятор США официально инициировал судебные действия против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, что вызвало значительное падение стоимости Bitcoin и Ethereum. Тем не менее, есть обнадеживающие признаки того, что биткоин, ведущая цифровая валюта, отходит от своего высокорискового характера и приобретает характеристики, присущие золоту.

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Согласно пресс-релизу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), главный финансовый регулятор США выдвинул тринадцать обвинений против компании Binance и ее генерального директора Чанпенга Чжао. В этих обвинениях утверждается, что Binance нарушила установленные правила, позволив состоятельным лицам в США получить доступ к своим оффшорным услугам.

SEC утверждает, что Binance намеренно применяла манипулятивную тактику, а также использовала свои ресурсы для искусственного завышения объема торгов на бирже. Более того, SEC уверенна, что BAM Trading, филиал Binance US, вводил инвесторов в заблуждение относительно несуществующего контроля над торговлей на платформе Binance US. SEC утверждает, что Binance и BAM Trading нарушили законы о ценных бумагах, продавая незарегистрированные ценные бумаги в виде биржевого токена BNB, стейблкоина Binance USD (BUSD), программы стейкинга и других продуктов криптовалютного кредитования.

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Результат такого развития событий очевиден. На момент написания материала биткоин пережил почти 5%-е падение и сейчас торгуется на уровне $25 000. Одновременно с этим корреляция биткоина с индексом Nasdaq 100 уменьшается, а корреляция с золотом увеличивается.