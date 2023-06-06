Весь их потенциал раскроют спустя некоторое время.

По прошествии нескольких лет мы продолжали слышать слухи о долгожданной AR-гарнитуре Apple, но ее официальный дебют так и не состоялся. Однако долгожданный момент наконец настал на ключевой презентации WWDC 2023, где компания представила инновационное устройство под названием Apple Vision Pro. В этом революционном продукте используется передовая технология панелей microLED, предлагающая пользователям захватывающий опыт, который достигается ценой ограниченного времени автономной работы и значительной "вмятины" в кошельке.

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Названный Apple "первым пространственным компьютером", Vision Pro плавно объединяет цифровой контент с реальным миром. Работающая на базе visionOS, эта AR-гарнитура создает интерактивный трехмерный пользовательский интерфейс, позволяющий интуитивно взаимодействовать с цифровой сферой. Благодаря экранам microLED с впечатляющим разрешением 23 миллиона пикселей, гарнитура позволяет пользователям ощутить физическое присутствие в обеих реальностях.

Оснащенный двумя панелями microLED, Vision Pro предлагает обширный цифровой экран. Он может похвастаться такими передовыми функциями, как Spatial Audio и Immersive Video, обеспечивающими запись с высоким разрешением.

В дизайне Vision Pro компания Apple уделяет особое внимание комфорту. В AR-гарнитуре органично сочетаются стекло и алюминиевый сплав. Пользователи могут даже персонализировать гарнитуру, изменив цвет ленты, чтобы она сочеталась с другими продуктами Apple.

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Хотя Apple утверждает, что Vision Pro предназначены для использования в течение всего дня, компания признает, что время автономной работы от одного заряда аккумулятора составляет около двух часов. Фактическая стоимость устройства составляет $3 500.