В стандартном режиме хватит и первого, в играх – второй.

В прошлом мы были свидетелями появления видеокарт с дополнительной памятью, припаянной к ним, но Пауло Гомес и Casual Gamers недавно приступили к ещё более уникальному начинанию. Их последний проект заключается в создании карты, оснащенной физическим переключателем объема памяти, позволяющим пользователям выбирать между 8Gb и 16Gb.

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Чтобы совершить этот подвиг, создатели демонтировали оригинальные чипы памяти видеокарты MSI GeForce RTX 3070 и заменили их чипами вдвое большей емкости, в результате чего объем памяти составил 16Gb.

К сожалению, конкретная техническая информация о реализации переключения объема памяти остается нераскрытой. Возможно, что в проекте используются два разных BIOS, хотя подтверждения этому пока нет. Вполне вероятно, что Paulo Gomes со временем выпустит видео на своем канале, где их специалисты смогут пролить свет на процесс модификации.

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Что касается тестирования производительности, то влияние дополнительной памяти в разных играх было разным. Некоторые игры продемонстрировали значительный выигрыш от увеличения памяти, в то время как другие не показали заметной разницы. Такого расхождения следовало ожидать, поскольку дефицит 8Gb, о котором в последнее время много говорят, в первую очередь затрагивает лишь некоторые современные проекты.