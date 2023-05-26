Модель получила аж три вентилятора.

Компания ASUS недавно представила свои пользовательские видеокарты серии GeForce RTX 4060 8Gb, включая впечатляющую трехслотовую модель ROG STRIX.

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Анонсированная GeForce RTX 4060 ROG STRIX обеспечивает высокую производительность, сопровождаемую лучшим решением охлаждения от ASUS. Однако стоит задаться вопросом, действительно ли необходимы такие экстремальные меры в случае с не самой горячей картой.

Видеокарта ASUS GeForce RTX 4060 ROG STRIX оснащена графическим процессором AD107-400, имеющим 3072 ядра, как и эталонный вариант. Несмотря на наличие компактной ITX-версии, ASUS стремится продемонстрировать увеличенную версию карты, оснащенную механизмом охлаждения, аналогичным высококлассным моделям RTX 4090.

Кулер ASUS ROG STRIX для GeForce RTX 4060 имеет 3-слотовую конструкцию, под его внешним контуром располагается массивный двойной радиатор, соединенный множеством тепловых трубок. Дополняет эту конфигурацию тройной вентилятор, питающийся от одного 8-контактного разъема. Карта доступна в вариантах с разгоном и без разгона, стандартная версия поддерживает TDP до 115W. Примечательно, что внутренний радиатор был уменьшен для снижения стоимости, поскольку использование такого же радиатора, как у RTX 4090, значительно увеличило бы ценник.

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Несмотря на оптимизацию расходов, ASUS ROG STRIX остается премиальным предложением, цена которого примерно на $100 выше референсной стоимости в $299. Ожидается, что карта будет работать не только крайне эффективно, но и максимально тихо. Отдельно ASUS подчеркивает следующие особенности карты:

Обеспечивает повышенную энергоэффективность

Увеличение производительности до 4 раз с помощью DLSS 3

Увеличение производительности трассировки лучей до 2 раз с помощью ядер RT 3-го поколения

Вентиляторы меньшего размера улучшают воздушный поток в системе охлаждения

Вентилируемая задняя панель

Цифровое управление питанием

Программное обеспечение GPU Tweak III: удобная настройка производительности и термоконтроля; мониторинг системы