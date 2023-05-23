Дизайн карты отдалённо напоминает Radeon RX 6750XT Challenger Pro.

Последняя линейка видеокарт ASRock, известная как Steel Legend, дебютирует с эксклюзивной демонстрацией. В то время как серия Steel Legend была заметна в предложениях материнских плат компании, теперь она перешла в сферу графических процессоров.

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Отклоняясь от темных тонов графических процессоров Challenger и Phantom Gaming, продукты Steel Legend представляют собой освежающую бело-серебристую цветовую схему. Хотя Steel Legend не является пионером в категории "белых" графических процессоров, поскольку ранее были выпущены карты Taichi White и Aqua, она обладает собственной уникальной привлекательностью.

Дизайн включает в себя три вентилятора и двухслотовый кулер, что может показаться знакомым энтузиастам графических процессоров ASRock. Например, кожух Radeon RX 6750XT Challenger Pro имел поразительно похожий внешний вид, хотя и в другой цветовой гамме. Однако стоит отметить, что задняя панель Steel Legend в плане дизайна совершенно свежая.

"Под капотом" карта основана на модели Radeon RX 7600, которая служит в качестве предстоящего GPU начального уровня. Этот вариант демонстрирует графический процессор Navi 33 XL с 2048 ядрами. Оснащенная 8Gb VRAM и нереференсными тактовыми частотами, модель обладает мощным потенциалом. Питание осуществляется через единственный 8-контактный разъем, чего должно быть достаточно, учитывая 165W потребления.

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Релиз новой видеокарты Steel Legend от ASRock запланирован на 25 мая.