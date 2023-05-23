В настоящее время NVIDIA переживает процветание бизнеса GPU благодаря развитию искусственного интеллекта. Однако есть опасения, что компания может не справиться с растущим спросом, поскольку она пытается увеличить производство чипов на TSMC.
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Популярность графических процессоров NVIDIA A100 и H100 резко возросла благодаря буму ИИ. Стратегические инвестиции компании в ИИ, включая ChatGPT и другие генеративные модели, оказались плодотворными, привлекая заказы из различных секторов технологической индустрии.
Несмотря на все усилия, последние отчеты показывают, что NVIDIA может не справиться с огромным спросом на чипы для ИИ. В недавнем отчете DigiTimes говорится, что в связи с резким ростом заказов на новейшие графические процессоры NVIDIA начала предпринимать усилия по расширению производства чипов на TSMC, что говорит о начале нехватки устройств.
В Китае, где NVIDIA предлагает модифицированные версии графических процессоров A100 и H100 в обход санкций США (известные как A800 и H800 соответственно), эти чипы продаются по ценам на 40% выше оригинальных MSRP. Спрос на эти ИИ GPU в Китае настолько велик, что даже V100, графический процессор, выпущенный в 2018 году и впервые включающий архитектуру Tensor Core, стоит примерно $10 000 или 69 000 юаней. Цена NVIDIA A800 составляет около 252 000 юаней или $36 500.