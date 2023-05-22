Cooler Master представила свою систему Sneaker X PC на выставке CES в начале этого года, которая получила неоднозначную реакцию. Теперь компания официально объявила о выпуске этого уникального и высококлассного ПК. Sneaker X появится на рынке в июле по цене от $5 999. Кроме того, в июне будет выпущен Cooling X, более традиционный башенный ПК с полностью интегрированной системой жидкостного охлаждения, по цене от $6 999.
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Генеральный директор Cooler Master, Джимми Ша, выразил свое волнение по поводу выпуска этого революционного настольного ПК, который демонстрируют стремление компании к расширению границ инноваций и дизайна.
Корпус Sneaker X представлен на рынке как стильный ПК, сочетающий в себе роскошь и производительность. Хотя он, безусловно, имеет ярко выраженную эстетику, уровень его стиля субъективен. Стоит отметить, что этот ПК имеет значительные габариты, что делает его сложным для скрытия под столом. Фактические размеры корпуса составляют 25,6x12,0x25,6" (650x306x651 мм).
Несмотря на свой громоздкий вид, Sneaker X использует стандартные компоненты ПК, вроде материнских плат mini ITX и блока питания SFX. Однако из-за мощных компонентов ему требуется система охлаждения, оснащенная 360-мм радиатором.