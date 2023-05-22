Криптовалюта может упасть ниже $15 000.

В период кризиса, переживаемого рискованными активами в прошлом году, энтузиасты биткоина рассчитывали на то, что повсеместный рост цен на американские акции спасет их от застойного состояния медвежьего рынка. К сожалению, в то время как индекс Nasdaq 100 продолжает свой впечатляющий подъем, подпитываемый ажиотажем вокруг достижений, связанных с искусственным интеллектом, которые привлекли внимание инвесторов, биткоин остается значительно позади. Проблема усугубляется тем, что политики в Вашингтоне теперь "нацелились" на крупнейшую в мире криптовалюту, поэтому вероятность существенной коррекции цены BTC вниз значительно возросла.

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Приведенный отрывок наглядно демонстрирует, что корреляция биткоина с индексом S&P 500 полностью разрушилась, и только около 20% колебаний цены этой криптовалюты объясняются соответствующими движениями индекса S&P 500. Для сравнения, в мае 2022 года этот показатель составлял поразительные 75%.

В настоящее время, отмечают аналитики, биткоин опирается на свою "200-недельную скользящую среднюю", которая служит критическим уровнем поддержки и сопротивления для токена.

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Криптовалютный сектор в целом и конкретно биткоин стали спорными темами на Капитолийском холме, поскольку администрация Байдена предлагает ввести 30%-й налог на потребление энергии для майнеров биткоина в рамках законодательства о потолке долга. Важно отметить, что такой шаг, скорее всего, подорвет майнинг биткоина в США.