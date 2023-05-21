2K с ультра-настройками карта вряд ли вытянет.

Недавно компания NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060, назвала их цены, но при этом не раскрыла точные даты выхода двух из трех моделей. Интересно, что технологическое сообщество изначально упустило из виду один примечательный аспект в материалах NVIDIA. На официальном сайте компании эти новые карты четко обозначены как решения, предназначенные для разрешения 1080p (Full HD).

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NVIDIA особо отмечает RTX 4060 Ti 16Gb как непревзойденного чемпиона по производительности в 1080p, подчеркивая его доминирование в указанном разрешении. В то же время RTX 4060 названа высокопроизводительной картой для 1080p, представляя собой мощный вариант для игр в Full HD.

Все опубликованные бенчмарки производительности ориентированы исключительно на разрешение Full HD. Стоит отметить, что цена RTX 4060 составляет разумные $300, что оставляет мало места для сомнений. Однако RTX 4060 Ti 16Gb имеет ценник $500, причем дополнительные $100 объясняются исключительно удвоенным объемом памяти. Несмотря на это, цена остается прежней, что указывает на то, что NVIDIA позиционирует эту видеокарту за $500 исключительно как решение для Full HD.

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Стоит также изучить некоторые интригующие диаграммы, найденные на сайте компании. Согласно этим диаграммам, RTX 4060 Ti имеет 15%-е преимущество в производительности по сравнению с RTX 3060 Ti, даже без учета генерации кадров, благодаря включению технологии DLSS 3. С другой стороны, RTX 4060 демонстрирует 20-е улучшение по сравнению со своим предшественником.