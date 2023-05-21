Недавно компания NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060, назвала их цены, но при этом не раскрыла точные даты выхода двух из трех моделей. Интересно, что технологическое сообщество изначально упустило из виду один примечательный аспект в материалах NVIDIA. На официальном сайте компании эти новые карты четко обозначены как решения, предназначенные для разрешения 1080p (Full HD).
реклама
NVIDIA особо отмечает RTX 4060 Ti 16Gb как непревзойденного чемпиона по производительности в 1080p, подчеркивая его доминирование в указанном разрешении. В то же время RTX 4060 названа высокопроизводительной картой для 1080p, представляя собой мощный вариант для игр в Full HD.
Все опубликованные бенчмарки производительности ориентированы исключительно на разрешение Full HD. Стоит отметить, что цена RTX 4060 составляет разумные $300, что оставляет мало места для сомнений. Однако RTX 4060 Ti 16Gb имеет ценник $500, причем дополнительные $100 объясняются исключительно удвоенным объемом памяти. Несмотря на это, цена остается прежней, что указывает на то, что NVIDIA позиционирует эту видеокарту за $500 исключительно как решение для Full HD.
Стоит также изучить некоторые интригующие диаграммы, найденные на сайте компании. Согласно этим диаграммам, RTX 4060 Ti имеет 15%-е преимущество в производительности по сравнению с RTX 3060 Ti, даже без учета генерации кадров, благодаря включению технологии DLSS 3. С другой стороны, RTX 4060 демонстрирует 20-е улучшение по сравнению со своим предшественником.