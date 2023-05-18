В раздаче участвует модель RTX 4090 Build за $7 500.

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NVIDIA официально представила видеокарты серии GeForce RTX 4060, ознаменовав появление технологий RTX и DLSS 3 по доступной цене всего в $299. Вместе с этим захватывающим релизом NVIDIA запускает кампанию "Summer of RTX", дающую пользователям шанс выиграть фантастические призы на общую сумму $150 000, включая 460 графических процессоров GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060.

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Видеокарты серии GeForce RTX 4060 от NVIDIA предназначены специально для обычных геймеров. Однако возможность выиграть одну из них бесплатно, несомненно, улучшит впечатления покупателей. NVIDIA щедро предоставляет такую возможность 460 счастливчикам, позволяя им получить в свои руки совершенно новый GPU.

Помимо видеокарт, NVIDIA также будет раздавать множество призов, включая дисплеи G-Sync, собранный на заказ RTX PC, индивидуальные задние панели, клавиатуры RTX On и другие интересные предметы.

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Список призов:

GeForce RTX 4090 Founders Edition ($1599 MSRP) – 2 экземпляра

GeForce RTX 4080 Founders Edition ($1199 MSRP) – 2 экземпляра

GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition ($399 MSRP) – 1 экземпляр

GeForce RTX 4060 (Manufacturer varies) ($299 MSRP) – 164 экземпляра

Custom GPU Backplate (Style Varies) with a RTX 4090 Founders Edition GPU ($1,789 MSRP) – 3 экземпляра

G-SYNC Displays (ASUS 1440p 360 Hz G-SYNC with Reflex displays) ($1,049 MSRP) – 2 экземпляра

GeForce RTX Garage 4090 Build ($7,500 MSRP) – 1 экземпляр