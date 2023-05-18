Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Hermès показала чехол и ремешок для AirPods Pro 2, которые будут стоить дороже iPhone 14 Pro Max
Один ремешок будет стоить $335.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

Когда речь заходит о роскоши или высокой моде, Hermès – один из тех брендов, которые являются синонимом и того и другого. Этот знаменитый бренд, история которого восходит к 1800-м годам, прочно утвердился в качестве одного из самых желанных имен, предлагая изделия, которые остаются недоступными для широкой публики из-за их непомерно высоких цен. Если провести сравнение между Hermès и брендами часов, на ум приходит Rolex или, возможно, даже Patek Philippe. Недавно бренд представил два аксессуара, предназначенных для AirPods Pro 2: защитный чехол и ремешок.

реклама

Чехол Hermès для AirPods Pro 2 имеет внушительную цену в 930 долларов, а ремешок стоит 335 долларов.

Так что же можно получить за 930 долларов от Hermès? Ответ кроется в этом поистине изысканном футляре, изготовленном из телячьей кожи Swift. Телячья кожа Swift отличается почти полностью гладкой текстурой, нежным блеском и тонкой зернистостью. Со временем она приобретает еще большую эластичность.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

По данным Hermès, чехол для AirPods Pro 2 совместим со всеми поколениями AirPods Pro. В дополнение к чехлу компания также представила ремешки для тех, у кого нет под рукой $930. Стоимость каждого ремешка составляет 335 долларов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #iphone 14 pro max #airpods 2 pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Большинство обладателей смартфонов Pixel поменяют бренд при следующей покупке
В США бывшему сотруднику Apple предъявили обвинение в краже технологии беспилотного вождения
Apple анонсировала новые специальные функции, которые появятся в iPhone и iPad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
70
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
11
AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
4
В США заявили, что повреждённый «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве «практически не пострадал»
30
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
14
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
29
МИД Венгрии подтвердил решение по продолжению блокирования финансовой помощи Украине от ЕС
4
МО РФ: Ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены 5 пусковых установок ЗРК Patriot
21
Соперник Эрдогана на предстоящих выборах высказался за укрепление связей с США
3
Российские конструкторы получили захваченный трофейный дрон США и уже "с пристрастием" изучают его
6
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
2
Samsung Galaxy S24 будет практически неотличим от Galaxy S23
+
Глава ГУР МО Украины объяснил, зачем Киев постоянно анонсирует контрнаступление
5
Intel опубликовала результаты видеокарт Arc в более чем 50 играх для разных разрешений, API и ЦП
+
Стала известна судьба ЗРК Patriot, по которому попала сверхзвуковая ракета «Кинжал»
34
СБУ устроила облаву на снимавших работу ЗРК Patriot киевлян
3
"Кинжальный" удар ВС РФ по репутации американского "Patriot" - ореола "супер-ПВО" больше нет
15
Германия отказалась принимать участие в организованной Зеленским «истребительной коалиции»
6
RTX 4060 Ti впервые засветилась в бенчмарке: 4352 CUDA и 8Gb памяти
+
В Киеве призвали «не волноваться» о судьбе ЗРК Patriot
7

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
29
О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
31
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
2
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
74
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
11
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
97
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
27
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
23
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
9

Сейчас обсуждают

Эовейн Триада
00:00
У меня в 98 году была система из Riva 128, была куплена по глупости, AGP, и к ней докуплен Voodoo1. У знакомых обычно было S3 Virge 3D + Voodoo1-2. И как-то очень легко выбиралось каким ускорителем у...
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
Oleg Cziganov
23:58
Да обязательно,как только ты на фронт добровольцем пойдешь,так сразу всех и разобьешь и разделишь Украину,а то без тебя армия не справляется,полгода под Бахмутом топчется видимо никак не может решить ...
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Хуинг
23:56
Тунги и варзон лучше
Смартфон Xiaomi Civi 3 получит процессор Dimensity 8200 Ultra
риkи тиkи
23:56
свинья ты чего?
В атаке ВСУ на самолёты и вертолёты ВКС РФ на Брянщине предположительно участвовали ЗРК NASAMS
Китя.
23:56
Ты не прав. и грубиян. Это и есть тензорные ядра FP64, TF32, bfloat16, FP16, FP8, INT8.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Oleg Cziganov
23:54
А решил то кто всю эту чушь,ты.
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Giant_calmar
23:50
В мире и так хватает генераторов бреда. Если выйдет версия алгоритма с показом источников для его суждений, тогда можно пользоваться, а так просто развлекалово
ChatGPT и Sage не смогли сдать университетский экзамен по истории на «отлично»
Bernigan
23:50
Заеись, я за 25к купил 3050, а тут, надо было всё же ещё посидеть на 1050 Ти, но в том Июле никто не знал как всё пойдёт, можно было вообще ничего не купить, если подождать, но всё устаканилось. Зато ...
Nvidia представила видеокарты RTX 4060 и 4060 Ti по цене от 25 тысяч рублей
Yilec
23:40
Что-то мне это напомнило. https://t.me/lugansk_golos/5535
В США назвали ракетные атаки ВКС РФ для Украины "полезными", якобы истощяющими запас вооружения
Георгий Лента
23:39
Ну и хули? 🤔
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем