Один ремешок будет стоить $335.

Когда речь заходит о роскоши или высокой моде, Hermès – один из тех брендов, которые являются синонимом и того и другого. Этот знаменитый бренд, история которого восходит к 1800-м годам, прочно утвердился в качестве одного из самых желанных имен, предлагая изделия, которые остаются недоступными для широкой публики из-за их непомерно высоких цен. Если провести сравнение между Hermès и брендами часов, на ум приходит Rolex или, возможно, даже Patek Philippe. Недавно бренд представил два аксессуара, предназначенных для AirPods Pro 2: защитный чехол и ремешок.

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Чехол Hermès для AirPods Pro 2 имеет внушительную цену в 930 долларов, а ремешок стоит 335 долларов.

Так что же можно получить за 930 долларов от Hermès? Ответ кроется в этом поистине изысканном футляре, изготовленном из телячьей кожи Swift. Телячья кожа Swift отличается почти полностью гладкой текстурой, нежным блеском и тонкой зернистостью. Со временем она приобретает еще большую эластичность.

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По данным Hermès, чехол для AirPods Pro 2 совместим со всеми поколениями AirPods Pro. В дополнение к чехлу компания также представила ремешки для тех, у кого нет под рукой $930. Стоимость каждого ремешка составляет 335 долларов.