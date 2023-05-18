Как сообщает официальная пресс-служба NVIDIA, вскоре будут выпущены две версии RTX 4060 Ti с 8 и 16Gb VRAM. Интересно, что "средняя" серия RTX 4060 может похвастаться большим объемом памяти, чем серия RTX 4070, которая предлагает 12Gb.
реклама
Согласно официальным данным, серия RTX 4060 Ti обеспечит производительность в 22 TFLOPs при вычислениях с одинарной точностью FP32, в то время как младшая версия RTX 4060, по оценкам, достигнет шейдерной производительности около 15 TFLOPs. Эти данные сравниваются с RTX 3060 Ti и RTX 3060, которые предлагают 16 TFLOPs и 13 TFLOPs соответственно.
Обе модели NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti имеют TDP 160W. Ожидается, что среднее энергопотребление во время игр составит около 140W. С другой стороны, TDP RTX 4060 составит всего 115W, а типичное энергопотребление во время игровых сессий – 110W.
Что касается технических характеристик, RTX 4060 Ti использует 18 Гбит/с 128-битной памяти GDDR6, в то время как RTX 4060 оснащена чуть менее производительными чипами с 17 Гбит/с. В результате максимальная пропускная способность варианта младшей модели составит 272 ГБ/с по сравнению с 288 ГБ/с у старшей.
Каждый графический процессор RTX 4060 сопровождается слайдом о производительности, демонстрирующим значительные улучшения с помощью DLSS3 (Frame Generation). Однако геймерам рекомендуется сначала оценить игры без DLSS3, чтобы получить более четкое представление о том, в чем преимущества графических процессоров RTX 4060 по сравнению с серией предыдущего поколения Ampere.
NVIDIA подтвердила, что цена GeForce RTX 4060 8Gb составит $299, что делает ее самой доступной картой Ada для настольных ПК на сегодняшний день. Запуск обеих моделей RTX 4060 и RTX 4060 Ti 16Gb запланирован на июль.