Спецификации удалось обнаружить в GPU-Z.

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-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Данные, полученные изданием Videocardz с помощью бенчмарка GPU-Z, дают исчерпывающую информацию по вопросу характеристик видеокарты RX 7600. Хотя программное обеспечение официально не поддерживает рассматриваемую видеокарту, оно уже реализовало поддержку Navi 33, что заметно в мобильной серии Radeon RX 7700/7600. Следовательно, хотя программное обеспечение может не полностью распознать карту, оно точно отображает спецификации данной модели.

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Подтверждая уже известные нам сведения, RX 7600 оснащена GPU Navi 33 XL с 32 вычислительными блоками и 2048 потоковыми процессорами. Кроме того, эта модель имеет 8Gb памяти GDDR6, работающей на 128-битной шине. Интригующим моментом является то, что спецификации памяти этой карты совпадают со спецификациями GeForce RTX 4060 Ti: обе карты могут похвастаться максимальной пропускной способностью 288 ГБ/с. Кроме того, RX 7600 и RTX 4060 имеют схожий интерфейс PCIe, ограниченный Gen4 с 8 полосами.

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Что касается тактовых частот, согласно программе GPU-Z, базовая, игровая и повышенная частоты составляют 1720 МГц, 2250 МГц и 2655 МГц соответственно. Однако при практическом использовании частота GPU может достигать впечатляющих 2,85 ГГц.