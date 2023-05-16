Пока что речь идёт только о серверном сегменте.

Энергопотребление процессоров и видеокарт растет с каждым годом, и шутки о том, что ПК становятся вдвое мощнее обогревателей, не совсем беспочвенны. Однако дорожная карта Gigabyte свидетельствует о готовности компании к еще более высоким требованиям к энергопотреблению компонентов.

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Хотя документ в первую очередь касается серверных решений, данные остаются весьма показательными. Gigabyte ожидает появления 600-ваттных процессоров и 500-ваттных графических адаптеров уже в следующем году. Следовательно, суммарное энергопотребление только CPU и GPU превысит 1 кВт чистой энергии.

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Любопытство вызывает заметное различие в энергопотреблении между процессорами AMD и процессорами Intel. Хотя это наблюдение относится к будущим продуктам, можно утверждать, что выводы Gigabyte более наглядны. Более того, даже в текущем году мы видим, что процессоры AMD уже потребляют до 400W, в то время как процессоры Intel не намного меньше – 350W. Многочисленные тесты показали, что серверные процессоры Epic Genoa, имеющие 96 ядер, потребляют значительно меньше энергии, чем процессоры Intel Xeon поколения Sapphire Rapids с 56-60 ядрами.