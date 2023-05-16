Режим арены в связи с этим собираются упразднять.

Ранее в Fortnite уже были введены временные таблицы лидеров в таких ограниченных по времени режимах, как Solo Showdown и Blitz Showdown, что расширяло возможности состязаний для игроков. Кроме того, в режиме "Арена" были введены показатели Hype Score и Bus Fare в качестве средств оценки эффективности игры. Однако в обновлении v24.40 команда разработчиков Fortnite из Epic введет новую систему, в соответствии с которой "Арена" будет упразднена в пользу полноценной рейтинговой игры.

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Система ранжирования будет основана на количестве убийств, совершенных отдельными игроками или командами во время матча, при этом большее значение будут иметь убийства, полученные на более поздних этапах игры, или убийства против соперников с более высоким рейтингом. Кроме того, на повышение ранга будет влиять место игрока в конце матча.

Игроки смогут подниматься по восьми различным категориям:

Бронза

Серебро

Золото

Платина

Бриллиант

Элита

Чемпион

Нереальный

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Рейтинговая игра будет доступна в режимах Battle Royale (соло, дуэты и отряды) и Zero Build (дуэты), при этом для каждого режима будут созданы отдельные ранги. Игроки смогут активировать переключатель рейтинговой игры в лобби перед тем, как найти матч. Новым игрокам придется пройти квест, одолев 500 противников, прежде чем они получат доступ к рейтингу.