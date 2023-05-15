Пролив свой любимый напиток на пол, можно испытать разочарование. Однако прежде чем поддаться разочарованию, стоит рассмотреть этот казус как великолепную возможность для покупки занимательной микроэлектроники. Как сообщают СМИ, компания The Fedmog Challenge недавно разработала проект самостабилизирующегося робота-подноса. Используя технологию Arduino Nano, он ловко обнаруживает любой наклон подноса и оперативно вносит необходимые изменения для поддержания ровной поверхности.
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Этот проект был тщательно проработан с нуля и включает в себя все, начиная от конструкции корпуса и заканчивая кодированием системы. Было использовано множество напечатанных на 3D-принтере компонентов, включая четыре рычага с шарикоподшипниковыми шарнирами для устойчивости верхней плиты.
Цель заключалась в создании надежного устройства, способного переносить напитки без риска их пролития. Согласно The Fedmog Challenge, несмотря на то, что система не безупречна и может быть усовершенствована, общая концепция остается неизменной, и она успешно устраняет любые проблемы, связанные с нестабильностью верхней пластины.
Более подробно с роботом-подносом можно ознакомиться тут.