Он способен разогнаться до 240 км/ч.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

Изобретательный инженер по имени Кай Майклсон из Блумингтона, штат Миннесота, недавно представил свое последнее творение – необычный мотоцикл, оснащенный двигателем, работающим на пиве. Инновационная конструкция Майклсона включает 53-литровый бочонок и змеевик, установленный на мотоцикле, который использует в качестве движущей силы перегретый пар, образующийся при нагревании пива до палящих 300 градусов. Удивительно, но это чудо, работающее на пиве, может похвастаться впечатляющей скоростью: изобретатель утверждает, что оно способно разгоняться до 240 км/ч. Увидеть мощь пивного мотора можно на видео.

реклама

В интервью телеканалу Fox9 инженер рассказал о своей склонности к расширению границ и творчеству, заявив:

"Я всегда стремлюсь делать все по-другому и исследовать неизведанные территории, на которые другие никогда не решались".

Кай Майклсон далее подчеркнул мотивацию своего изобретения, отметив:

"Учитывая растущую стоимость бензина и мое личное воздержание от алкоголя, мне пришло в голову, что использование пива в качестве жизнеспособного источника топлива было бы замечательной альтернативой".

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Хотя мотоциклу еще предстоит пройти испытания на обычных дорогах, это чудо инженерной мысли уже получило признание на местных выставках, постоянно занимая первые места благодаря поразительной изобретательности создателя.