Изобретательный инженер по имени Кай Майклсон из Блумингтона, штат Миннесота, недавно представил свое последнее творение – необычный мотоцикл, оснащенный двигателем, работающим на пиве. Инновационная конструкция Майклсона включает 53-литровый бочонок и змеевик, установленный на мотоцикле, который использует в качестве движущей силы перегретый пар, образующийся при нагревании пива до палящих 300 градусов. Удивительно, но это чудо, работающее на пиве, может похвастаться впечатляющей скоростью: изобретатель утверждает, что оно способно разгоняться до 240 км/ч. Увидеть мощь пивного мотора можно на видео.
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В интервью телеканалу Fox9 инженер рассказал о своей склонности к расширению границ и творчеству, заявив:
"Я всегда стремлюсь делать все по-другому и исследовать неизведанные территории, на которые другие никогда не решались".
Кай Майклсон далее подчеркнул мотивацию своего изобретения, отметив:
"Учитывая растущую стоимость бензина и мое личное воздержание от алкоголя, мне пришло в голову, что использование пива в качестве жизнеспособного источника топлива было бы замечательной альтернативой".
Хотя мотоциклу еще предстоит пройти испытания на обычных дорогах, это чудо инженерной мысли уже получило признание на местных выставках, постоянно занимая первые места благодаря поразительной изобретательности создателя.