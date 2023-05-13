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Релиз RTX 4060 Ti всё ближе: NVIDIA прекращает производство RTX 3060 Ti, чтобы освободить склады
С момента релиза RTX 3060 Ti прошло почти два с половиной года.
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Компания NVIDIA, возможно, готова отказаться от GeForce RTX 3060 Ti, прослужившей почти два с половиной года и пережившей три модификации. Согласно свежим сообщениям из Китая, GeForce RTX 3060 Ti, которая когда-то считалась одной из лучших видеокарт, теперь вступила в фазу спада своего жизненного цикла.

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Представленная в 2020 году по цене $399, GeForce RTX 3060 Ti неизменно предлагала исключительную ценность для геймеров. Несмотря на то, что она не претендовала на первое место в обзоре оборудования Steam или в чартах бестселлеров, карта постоянно сохраняла сильные позиции, обычно входя в десятку лучших чипов.

Новости о прекращении выпуска GeForce RTX 3060 Ti появились на китайском форуме Board Channels, платформе, где промышленные ритейлеры и дистрибьюторы обмениваются информацией. Хотя не все слухи оказываются правдой, некоторые из них имеют под собой реальную основу.

Слух предполагает, что NVIDIA остановит производство GeForce RTX 3060 Ti. Никаких конкретных дат инсайдер не назвал. 

Эти слухи не лишены оснований, поскольку выход бюджетной GeForce RTX 4060 Ti уже не за горами.

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GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti будут конкурировать с Radeon RX 7600 от AMD.

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