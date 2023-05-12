Предстоящая видеокарта AMD Radeon RX 7600 8Gb может оказаться не такой доступной, как мы изначально ожидали, согласно информации французских СМИ.
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Всего через пару недель состоится долгожданная презентация видеокарты AMD Radeon RX 7600 8Gb. Утечки информации об этой карте уже появились, включая подтвержденные спецификации, указанные на упаковке. Хотя в этой видеокарте используется бюджетный графический процессор Navi 33, предназначенный для обычных и бюджетных ноутбуков, есть основания полагать, что цена может склониться в сторону более высокого уровня.
Как сообщает издание Cowcotland, выпуск видеокарты AMD Radeon RX 7600 8Gb запланирован на 25 мая, как и предполагалось ранее. Однако ожидается, что ее цена составит 349 евро. Неясно, включает ли эта цена налог на добавленную стоимость (НДС). Если предположить, что ставка НДС составляет 20%, то карта может стоить примерно 279 евро. Если указанная цена будет без НДС, то она может вырасти еще больше и составить около €419.
Первоначально предполагалось, что на рынке США карта будет стоить от $249 до $299, поэтому есть надежда, что она останется в этом диапазоне и не превысит $300.
В основе видеокарт серии Radeon RX 7600 лежит графический процессор AMD Navi 33, который является третьим чипом в линейке RDNA3.