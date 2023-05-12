Ему принадлежат 3,5% всех акций компании.

Компания NVIDIA, известный разработчик видеокарт, значительно увеличила свои расходы на обеспечение безопасности основателя и генерального директора Дженсена Хуанга. Будучи одним из самых долгоживущих CEO в технологической индустрии, Хуанг занимает уникальное положение в компании. Подробная информация о вознаграждении руководителя NVIDIA была раскрыта в годовом отчете для акционеров.

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За последние двенадцать месяцев NVIDIA испытала смесь успехов и проблем как на фондовом рынке, так и в потребительской сфере. Как и другим компаниям, NVIDIA пришлось преодолевать замедление на рынке персональных компьютеров, вызванное инфляцией, которая ослабила покупательную способность потребителей.

Однако в конце 2022 года NVIDIA привлекла к себе внимание благодаря революционному чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Когда стало известно, что NVIDIA сыграла ключевую роль в питании и обучении этой платформы, акции компании резко выросли, особенно в связи с предположениями аналитиков о разрушительном потенциале технологии. ChatGPT стала спасительной милостью для NVIDIA, которая столкнулась со стагнацией годового дохода и снижением прибыли

Низкие показатели дохода также повлияли на зарплату Хуанга и других членов высшего руководства NVIDIA. Их вознаграждение в 2023 году включает базовую зарплату, переменные денежные премии и другие выплаты, привязанные к росту доходов. Минимальный порог дохода для денежного вознаграждения установлен на уровне $29,6 млрд.

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Интересно, что несмотря на общее снижение компенсации Хуанга в последнем финансовом году NVIDIA, расходы компании на его личную безопасность резко возросли на поразительные 756%. Эти расходы достигли примерно 700 000 долларов в этом финансовом году, из которых 669 005 долларов были направлены на меры безопасности, а остальные средства были внесены в его пенсионный план.