Младшая версия по показателю "производительность/$" существенно лучше.

Издание TechSpot провело сравнение между GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti, чтобы определить, оправдана ли дополнительная стоимость последней. Хотя RTX 4070 Ti на 33% дороже – $800 по сравнению с RTX 4070 за $600, результаты тестирования 40 игр показали, что RTX 4070 предлагает значительно лучшее соотношение цены и производительности.

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RTX 4070 Ti действительно предлагает прирост производительности на 16% в Full HD и на 19% в 2K и 4K, но увеличение производительности не оправдывает переплату. Кроме того, в абсолютных значениях производительности ни одна из карт не может обеспечить удовлетворительные результаты в таких играх, как Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей в 4K, даже с помощью технологии DLSS. Однако важно заметить, что RTX 4070 обеспечивает минимальную частоту кадров (24 FPS) в игре The Callisto Protocol при 4K с трассировкой лучей, по сравнению с 37 FPS у RTX 4070 Ti.

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Хотя в некоторых играх RTX 4070 испытывает трудности, в большинстве тайтлов, включая проекты в 4K, она демонстрирует хорошие результаты. Подсистема памяти у RTX 4070 Ti идентична младшей модели: она имеет 12Gb и 192-битную шину. В целом, отмечают эксперты, RTX 4070 предлагает лучшее соотношение цены и качества.