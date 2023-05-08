Криптовалюта потеряла 5% за несколько часов.

В настоящее время криптовалютная индустрия переживает турбулентность, поскольку биткоин столкнулся с необычной ситуацией, когда уменьшение числа активных адресов совпадает с увеличением перегруженности сети. Похоже, что эта ситуация негативно отразилась на крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, поскольку за последние несколько часов она зафиксировала самый большой в своей истории отток биткоинов. Предполагается, что это связано с повышенной волатильностью, вызванной недавними колебаниями рынка.

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Сообщается, что за последние несколько часов Binance столкнулась с целым рядом проблем, причем снятие средств полностью останавливалось платформой уже минимум два раза. Кроме того, биржа зафиксировала крупнейший в своей истории отток 162 000 BTC, что оценивается примерно в 4,6 млрд долларов. Это произошло после того, как две недели назад на спот-рынке Binance была зафиксирована другая аномалия, когда было продано 16 000 BTC, что указывает на то, что не за горами могут быть крупные "плохие новости". На момент написания материала курс первой криптовалюты остановился на $27 493. Ещё утром он достигал $29 000.