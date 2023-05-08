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Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
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Многочисленные игровые системы, как известно, обеспечивают высокую производительность, в то время как ПК без вентиляторов ограничены базовыми мультимедийными приложениями. Миры игровых и безвентиляторных технологий редко пересекаются, что приводит к дефициту настольных компьютеров с пассивным охлаждением, которые часто изготавливаются на заказ и используют дорогостоящие компоненты. Однако компания Streacom стремится изменить ситуацию, сделав безвентиляторные игровые системы более распространенными. 

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На предстоящей в мае выставке Computex компания Streacom планирует продемонстрировать свой корпус SG10 PC, который может рассеивать до 600W энергии без использования вентиляторов. Несколько лет назад Streacom анонсировала похожий корпус, но он так и не появился на рынке.

Streacom пока не раскрывает подробностей об SG10 PC, но вполне вероятно, что сам корпус в данном случае выступает в качестве массивного радиатора, позволяя создавать системы с пассивным охлаждением. Такой подход предполагает установление прямого соединения между тепловыделяющими чипами и корпусом, что может быть трудновыполнимо.

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Хотя по сегодняшним меркам 600W энергии не кажется большим количеством, "машина", использующая SG10, может одновременно содержать процессор AMD Ryzen 9 7950X3D или Intel Core i9-13900K и видеокарту GeForce RTX 4070. В этом случае работоспособность системы ставится под вопрос.

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