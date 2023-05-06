Проект The Witcher 3 HD Reworked, который считается одним из лучших текстур-паков, когда-либо созданных для игры, был настолько замечательным, что студия CD Projekt Red решила включить улучшенные текстуры в NextGen-издание игры, которое вышло в прошлом году. Тем не менее, поскольку всегда есть возможности для модернизации, неудивительно, что модер Halk Hogan PL в настоящее время работает над новой версией пакета, в которой будет еще больше визуальных улучшений графики.
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Недавно опубликованное видео с предварительным просмотром демонстрирует, как финальная версия мода будет выглядеть на оригинальной и NextGen версиях игры, сравнивая старые текстуры с новыми. К сожалению, похоже, что запуск The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition будет отложен, так как Халк Хоган PL подтвердил, что мод будет доступен пользователям только во второй половине этого года.
Помимо The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition, множество других модов было создано с учетом последней версии игры с момента ее выхода в конце прошлого года. Эти моды включают такие улучшения, как замена работы глобального освещения с трассировкой лучей и окклюзии окружения, исправление проблем с утечкой памяти и пр. Более того, сама студия CD Projekt Red продолжила работу над своей игрой после выхода NextGen-издания, добавив несколько патчей для исправления различных багов.