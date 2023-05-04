В последние несколько лет граждане Китая предпринимают всё более творческие усилия по контрабандному ввозу технологий в страну. Согласно анализам, были предприняты попытки провезти через границу различного рода товары на сумму почти четыре миллиона долларов. В большинстве случаев речь шла об оперативной памяти, процессорах и видеокартах. В одном из недавних случаев контрабанды была обнаружена партия живых омаров в количестве 200 штук и весом 280 кг (617 фунтов), в которой находились 70 графических процессоров NVIDIA Quadro K2200.
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Омары вместе с GPU перевозились в фургоне через мост Гонконг-Чжухай-Макао протяженностью более 55 км. Автомобиль не имел никаких документов, и гонконгская таможня оценила общую стоимость багажа вместе с контрабандной в $76 500.
Видеокарта NVIDIA Quadro K2200 была впервые выпущена в 2014 году и основана на архитектуре Maxwell. Она обеспечивает 4Gb памяти GDDR5 с интерфейсом памяти 128-бит и имеет пропускную способность памяти 80 ГБ/с. Максимальное разрешение составляет 3840x2160р.
В настоящее время видеокарта доступна на Amazon по цене около $159. Если оценить стоимость и умножить ее на количество приобретенных графических процессоров NVIDIA Quadro K2200, то общая цена видеокарт составит около $11 130.
Предыдущие попытки контрабанды в Китай включали в себя SSD и процессоры, найденные внутри коробки передач пятиместного легкового автомобиля, 239 процессоров Intel i5-13400F, обернутых вокруг тела человека, пересекающего границу, 84 SSD Kingston в переднем валу электрического скутера и 200 процессоров в протезе живота "беременной" девушки.