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Kachka За пост начислено вознаграждение
На границе с Китаем пытались нелегально провести 70 видеокарт NVIDIA, спрятанных среди лобстеров
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В последние несколько лет граждане Китая предпринимают всё более творческие усилия по контрабандному ввозу технологий в страну. Согласно анализам, были предприняты попытки провезти через границу различного рода товары на сумму почти четыре миллиона долларов. В большинстве случаев речь шла об оперативной памяти, процессорах и видеокартах. В одном из недавних случаев контрабанды была обнаружена партия живых омаров в количестве 200 штук и весом 280 кг (617 фунтов), в которой находились 70 графических процессоров NVIDIA Quadro K2200.

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Омары вместе с GPU перевозились в фургоне через мост Гонконг-Чжухай-Макао протяженностью более 55 км. Автомобиль не имел никаких документов, и гонконгская таможня оценила общую стоимость багажа вместе с контрабандной в $76 500.

Видеокарта NVIDIA Quadro K2200 была впервые выпущена в 2014 году и основана на архитектуре Maxwell. Она обеспечивает 4Gb памяти GDDR5 с интерфейсом памяти 128-бит и имеет пропускную способность памяти 80 ГБ/с. Максимальное разрешение составляет 3840x2160р.

В настоящее время видеокарта доступна на Amazon по цене около $159. Если оценить стоимость и умножить ее на количество приобретенных графических процессоров NVIDIA Quadro K2200, то общая цена видеокарт составит около $11 130. 

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Предыдущие попытки контрабанды в Китай включали в себя SSD и процессоры, найденные внутри коробки передач пятиместного легкового автомобиля, 239 процессоров Intel i5-13400F, обернутых вокруг тела человека, пересекающего границу, 84 SSD Kingston в переднем валу электрического скутера и 200 процессоров в протезе живота "беременной" девушки.

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#nvidia #видеокарты #китай #видеокарты nvidia #контрабанда
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Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
Vorvort
23:00
Вряд ли в 7950ХТХ добавят количество блоков - 7900ХТХ и так потребляет достаточно много энергии, а hot spot легко прогревается до 85с. Скорей всего поставят более быструю память как было в 6950ХТ.
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
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