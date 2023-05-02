Единственное условие – места для дополнительных модулей памяти.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Новая модификация для видеокарты RTX 3000 была продемонстрирована в видеоролике с участием команд Paulo Gomes и "harteck". В отличие от предыдущей модификации, которая позволяла графическому процессору RTX 3070 поддерживать 16Gb VRAM, последняя модификация довольно нетрадиционна и никогда не встречалась ранее.

реклама

Изначально RTX 3060 была доступна только с 12Gb VRAM до выпуска RTX 3060 8Gb в прошлом году. Хотя обе карты имеют одинаковые характеристики ядер CUDA, основное различие заключается в конфигурации памяти. Если более доступная RTX 3060 оснащена 8Gb GDDR6 и 128-битной шиной памяти, то вариант с 12Gb VRAM подключен к 192-битной шине памяти.

Как оказалось, RTX 3060 8Gb можно профессионально модифицировать, чтобы увеличить объем памяти до 12Gb, при условии, что есть место для дополнительных модулей памяти.

Большинство карт RTX 3060 8Gb поставляются с дизайном печатной платы, поддерживающим до восьми модулей, однако на варианте RTX 3060 8Gb, использованной в данном тесте, было установлено только четыре модуля.

Процесс модификации не ограничивается простой заменой памяти: карту также необходимо заставить поддерживать 192-битную шину путем замены резисторов.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Для проверки эффективности модификации видеокарта была протестирована до и после улучшения с помощью бенчмарка Unigine Superposition. Результатом модификации стало увеличение производительности на 22% в профиле 1080p Extreme.