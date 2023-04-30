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Twitter добавил систему монетизации: доход могут получать все пользователи
Минимальная сумма подписки – $50.
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Twitter представил новую функцию монетизации, известную как "Subscriptions creators", которая позволяет пользователям зарабатывать на своем контенте. Эта функция даёт пользователям возможность создания на своей странице платной услуги подписки, после чего им становятся доступны настройки уровней и цен. Когда кто-то подписывается на страницу, большая часть абонентской платы поступает непосредственно на счет пользователя, а Twitter получает малую часть в качестве комиссии.

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Пока общая сумма переводов не превысит 50 000 долларов, пользователь будет получать 97% от суммы подписки, а Twitter – 3% комиссионных. Однако как только это произойдёт, Twitter будет брать 20% комиссионных, а пользователь – 80%. Важно отметить, что Apple со своих сервисов получает 30%-ю комиссию. Это означает, что если подписка покупается через устройство Apple, то комиссионные составят 33% и 50% соответственно.

Функция "Subscriptions creators" имеет минимальную сумму в $50 и доступна в 115 странах. Беларусь, Россия и Украина в этот список не входят.

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Эта инновационная функция способна изменить то, как создатели контента получают доход. Имея возможность устанавливать собственную стоимость подписки и получать значительный процент от суммы, создатели контента теперь могут легко монетизировать свое творчество в Twitter. 

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#twitter #подписки
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