О существовании последней мы не знали.

В прошлом году компания AMD представила линейку видеокарт Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT, а недавняя утечка от инсайдера RedGamingTech раскрыла подробные спецификации предстоящих видеокарт AMD на базе чипа Navi 31. Утечка включает информацию о Radeon RX 7800 XTX, которая будет оснащена 16Gb памяти GDDR6 и 256-битной шиной. Её целевые показатели производительности, как утверждается, примерно соответствуют результатам GeForce RTX 4070 Ti, а общая мощность платы составляет 300W.

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По данным инсайдера, Radeon RX 7800 XT будет иметь немного меньшую производительность, чем GeForce RTX 4070 Ti, с 60 CU и игровой тактовой частотой 2,6 ГГц. Пиковая производительность карты составит 43 TFLOPs. Radeon RX 7700 XT, с другой стороны, получит пиковую производительность 32 TFLOPs, а её потребление не превысит 225W. Объем кэш-памяти Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT составит 64Mb и 48Mb соответственно. Выйдет ли Radeon RX 7800 XTX – открытый вопрос, ответ на который не знают даже в AMD, поэтому подробных спецификаций карты пока что не существует.

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Ожидается, что Navi 33 станет для AMD крупносерийным сегментом, в котором планируется массовое производство видеокарт всех уровней. В зависимости от качества кремния, производительность будет варьироваться.