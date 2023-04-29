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AMD в очередной раз напомнила NVIDIA, что в играх видеокартам нужны все 16Gb памяти, а не 8Gb
В этом месяце компания высказала эту идею уже дважды.
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AMD недавно подчеркнула преимущество и ценность видеопамяти своих графических процессоров Radeon по сравнению с видеокартами GeForce. По словам Сансы Маринкович, старшего директора по игровому маркетингу AMD, их графические процессоры Radeon RX 7000 и Radeon RX 6000 обеспечивают больше VRAM по лучшей цене, чем у конкурентов. Компания утверждает, что чипы Radeon с 16Gb памяти начинаются по цене в $499, в то время как 16Gb от NVIDIA можно взять только за $1 199.

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Видеокарта AMD Radeon RX 6800 16Gb, к примеру, обеспечивает вдвое больший объем памяти, лучшую производительность и продается на $50 дешевле GeForce RTX 3070. Она также дешевле GeForce RTX 4070 12Gb – от $599.

В сегменте high-end AMD Radeon RX 7900 XT стоит примерно на $50 дороже GeForce RTX 4070 Ti, при этом она предлагает на 8Gb больше VRAM. Radeon RTX 7900 XTX за $999 предлагает 24Gb памяти, тогда как GeForce RTX 4080 (16Gb) стоит целых $1 200. Единственной картой NVIDIA с 24Gb памяти в этом поколении является флагманская GeForce RTX 4090, стоимость которой значительно выше – $1 600.

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Хотя AMD действительно предлагает больше видеопамяти по лучшей цене, важно отметить, что Intel Arc A770 16Gb за $350 имеет столько же памяти, а стоит значительно дешевле.
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#amd #nvidia #видеокарты
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