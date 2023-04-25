Выпуск RTX 4060 Ti намечен на май.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

NVIDIA, как сообщается, приостановила поставки графических процессоров GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4080 своим партнёрам из-за слабого интереса со стороны пользователей. По данным Igor's Lab, эти два продукта игнорируются геймерами, которые предпочитают покупать GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4090. Производство данных моделей продолжается, но поставки партнёрам временно остановлены.

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Несмотря на это, GeForce RTX 4090 продолжает пользоваться популярностью среди энтузиастов на рынке флагманов, в то время как те, кто обычно покупает GeForce RTX 4070 или GeForce RTX 4080, сегодня отдают своё предпочтение вариантам начального уровня. GeForce RTX 4070 Ti остается фаворитом среди покупателей верхнего ценового диапазона, в то время как RTX 4080 и RTX 4070 удерживают звание менее востребованных вариантов.

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Совокупность этих факторов привела к тому, что ещё не вышедшая GeForce RTX 4060 Ti стала более интересным предложением, чем ныне существующие видеокарты. Согласно источникам Igor's Lab, модель Ada Lovelace среднего-бюджетного сегмента появится в конце мая. Учитывая низкие продажи RTX 4070 по цене $599, возможно, что RTX 4060 Ti получит более конкурентоспособную стоимость на уровне $399.

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