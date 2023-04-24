Проблема кроется в том, что RTX 4090 не поддерживает SLI.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

"Экстремальный" оверклокер, известный как "CENS", установил новый мировой рекорд, используя графические процессоры EVGA GeForce RTX 3000. Несмотря на некоторое недоумение по поводу того, как карта старого поколения может оставаться на вершине, объяснение простое: GeForce RTX 4090 не поддерживает режим SLI. В результате все текущие мировые рекорды устанавливаются на двух графических процессорах GeForce RTX 3090 Ti, поскольку это самая мощная конфигурация на данное время.

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CENS смог побить последний мировой рекорд 3DMark в бенчмарке Port Royal. Используя разогнанную GeForce RTX 3090 Ti, CENS набрал 36 730 баллов, превзойдя предыдущий рекорд в 36 335 баллов, принадлежавший южнокорейскому оверклокеру "biso-biso". Для достижения этого результата CENS использовал процессор Intel Core i9-13900K и разогнал память DDR5 до 8400 MT/s.

Как и для большинства мировых рекордов в этой категории, видеокартам потребовалось эффективное и экзотическое охлаждение. Оверклокер использовал горшки с жидким азотом на обоих графических процессорах EVGA GeForce RTX 3090 Ti. Карты были разогнаны до тактовой частоты 2550 МГц, что на 31% выше, чем у EVGA KINGPIN (1950 МГц), и на 37% выше, чем у NVIDIA. Фактическая предельная частота составила 2715 МГц.

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В своём сообщении CENS выражает благодарность команде EVGA, которая вдохновляла его на этот путь в течение последних двух лет.

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