Видеокарта теперь имеет 16Gb памяти.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Модификация памяти видеокарты – распространённая практика среди модеров и технических специалистов, которые часто заменяют неисправные компоненты чипа. Однако в сегодняшних реалиях можно изменить память и заставить карту поддерживать другой тип VRAM с вдвое большей ёмкостью, заменив модуль и заземлив некоторые резисторы на печатной плате.

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Единственным недостатком данной модификации будет являться необходимость изменения настроек GPU в панели управления NVIDIA. Модифицированные видеокарты могут выдавать ошибки, такие как мерцание или черный экран, если только они не работают в высокопроизводительном 3D-режиме.

Поскольку в самом GPU изменений нет, сохраняется тот же PCI ID, а значит, все драйверы должны работать и обновляться без проблем.

Так, к примеру, энтузиаст и ютубер Paulo Gomes недавно протестировал модифицированную им карту GeForce RTX 3070 16Gb с ремейком Resident Evil 4 на очень высоких настройках, которые ранее не запускались из-за ограничения VRAM в 8Gb. Теперь, когда объем выделенной памяти может превышать 8Gb, энтузиаст заметил значительное повышение частоты кадров.

Следует отметить, что данное сравнение сложно назвать полноценным обзором, но оно всё же демонстрирует, что GeForce RTX 3070 с 16Gb видеопамяти более чем способна работать с высокими настройками графики в играх.

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Серия GeForce RTX 3070 16Gb, напомним, не является новой концепцией. NVIDIA планировала выпустить модель около двух лет назад, но в итоге отменила релиз.

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